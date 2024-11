Lil Wayne menace Kendrick Lamar

Le nouvel album de Kendrick Lamar, “GNX”, a suscité de nombreuses réactions, notamment en raison de ses références à d’autres artistes du rap game. Parmi les plus notables, on retrouve les échanges avec Lil Wayne, enflammés par la sélection de Lamar pour le Super Bowl 2025.

Dans le morceau d’ouverture de “GNX”, intitulé “Wacced Out Murals”, Kendrick Lamar semble adresser un message indirect à Lil Wayne. Le rappeur de Compton fait référence à la controverse autour de sa sélection pour le Super Bowl, qui s’est tenue à la Nouvelle-Orléans, ville natale de Wayne. Les paroles de Lamar suggèrent que son succès aurait éclipsé celui de Wayne, ce qui a suscité une réaction vive de la part du rappeur de la Nouvelle-Orléans.

Lil Wayne n’a pas tardé à réagir aux propos de Kendrick Lamar. Sur les réseaux sociaux, il a exprimé sa déception et sa blessure face à cette situation. Le rappeur a souligné l’importance que revêtait pour lui de se produire dans sa ville natale et a regretté de ne pas avoir eu cette opportunité. “Je suis tranquille dans mon coin et ils continuent à vouloir ma tête. Ne prenez pas ma gentillesse pour de la faiblesse. (…) Personne ne veut la destruction de personne, même pas moi, mais je devrais détruire si on me dérange encore.”, a averti Lil Wayne suite aux propos de Kendrick Lamar.

D’autres artistes, tels que Snoop Dogg et John Misty, ont également réagi à cette situation, ajoutant une nouvelle dimension à ce clash générationnel.

Man wtf I do?!

I just be chillin & dey still kome 4 my head. Let’s not take kindness for weakness. Let this giant sleep. I beg u all. No one really wants destruction,not even me but I shall destroy if disturbed. On me. Love

— Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) November 23, 2024