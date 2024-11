Stromae et Pomme battent un record historique de PNL

Stromae et Pomme explosent les compteurs avec “Ma Meilleure Ennemie”, le duo réalise l’exploit de pulvériser un record de PNL.

La magie opère entre Stromae et Pomme ! Leur collaboration pour la série à succès Arcane a donné naissance à un titre envoûtant

Le duo inattendu formé par Stromae et Pomme vient de marquer l’histoire de la musique francophone. Leur titre “Ma Meilleure Ennemie”, extrait de la bande-son d’Arcane, a pulvérisé tous les records en cumulant plus de 5,9 millions d’écoutes sur Spotify en seulement 24 heures. Le titre entre aussi ce mardi dans le top 10 mondial Spotify à la 8e place et en France il a pris la tête du classement des titres les plus écoutés sur la plateforme de streaming. Le morceau cumule également plus de 5 millions de vues sur Youtube en 3 jours avec une première place des tendances sur la plateforme.

Ce succès fulgurant dépasse largement celui de “Au DD” de PNL, précédent détenteur du record avec 1,8 million d’écoutes. Cette performance exceptionnelle témoigne de l’engouement du public pour cette collaboration inédite et marque le grand retour de Stromae sur la scène musicale. Les paroles poignantes et la mélodie addictive de la chanson ont rapidement séduit les fans de la série d’animation à succès, Arcane.