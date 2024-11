Rohff accuse Spotify de faire la promo de Booba sur son nom ! B2O réagit

Nouvelle échange entre Rohff et Booba qui ne se lâchent plus ces dernières semaines sur les réseaux avec des tacles par messages interposés. Cette fois-ci c’est Housni qui a lancé les hostilités en premier avant que B2O ne réplique avec l’annonce de la sortie d’un nouveau morceau.

Alors que Karim Benzema a encore acté sa réconciliation avec Rohff cette semaine avec le relai sur Instagram d’un ancien titre du rappeur qui a suscité la réaction de Booba pour revenir sur ses liens passés avec l’ex-joueur Madrilène en assurant qu’il aurait fait des commentaires désobligeant à une certaine époque contre l’artiste originaire du 94. Housni n’a pas donné suite à cette pique de son rival et c’est un autre dossier qu’il a sorti.

Booba répond à Rohff pour annoncer un titre inédit !

En effet, selon les révélations de Rohff, Spotify met en avant les albums de Booba tels que “0.9” et “Lunatic” sur une recherche à son nom. Pour appuyer ses dires, il a posté une capture d’écran avec le message, “Spotify France, vous êtes des F*P, vous avez pris parti depuis trop longtemps, vous favorisez votre Diddy français refoulé en utilisant mon nom et mon image pour attirer mon public vers lui, je suis son garant ? Son crédit ? Il a toujours besoin de Rohff en suggestion, mais jamais le contraire. Vous récupérez tout, vous n’annoncez pas mes sorties, mes nouveautés, vous me collez toujours chippendale écervelé comme si sa musique toute flinguée et dilaté était de mon genre bande de corrompus des ténèbres woke, vous ne méritez rien de Rohff”.

La réponse de Booba n’a pas tardé, il a partagé le post de Rohff pour interpeller Spotify tout en annonçant la sortie d’un nouveau single sans donner plus d’information sur ce morceau. “Spotify vous avez énervé l’ancien. Donnez-lui une certif le pauvre. Pour ma part, au lieu de blogger, je vais sortir un nouveau son”, s’est exprimé le DUC en taclant Housni qu’il peine à obtenir des certifications du Syndicat national de l’édition phonographique.

Booba devrait donc dévoiler très prochainement un morceau inédit après avoir déjà présenté ce mois-ci sa collaboration avec Sublife sur le single “Nautilus”.