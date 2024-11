Francis Ngannou est déterminé à mettre fin à tous les débats

Qui est le véritable roi des poids lourds ? Francis Ngannou lance un défi à Jon Jones et l’UFC !

Le débat sur le meilleur combattant poids lourd de l’histoire du MMA enflamme les passionnés de MMA. Et si la réponse se trouvait dans un affrontement entre Francis Ngannou, l’ancien champion UFC, et Jon Jones. Depuis son départ de l’UFC, Francis Ngannou n’a cessé de clamer haut et fort sa suprématie dans la catégorie reine. Le Camerounais, désormais champion du PFL, estime qu’il est le seul à pouvoir prétendre au titre de meilleur poids lourd de tous les temps.

Pour prouver ses dires, Ngannou lance un défi ouvert à Jon Jones, le champion UFC. Selon lui, un combat entre les deux hommes permettrait de déterminer une fois pour toutes qui est le véritable roi des poids lourds. Francis Ngannou justifie sa demande par le fait qu’il n’a jamais perdu son titre de manière sportive. Déchu par l’UFC pour des raisons contractuelles, il estime qu’il reste le légitime champion des poids lourds. De plus, il souligne ses qualités physiques exceptionnelles et sa puissance de frappe inégalée. “Je peux finir ma carrière à un moment donné, mais ce sera toujours génial de savoir que, d’accord, tu as affronté ce gars, ce gars qui est considéré comme le meilleur dans ce sport”, déclare Ngannou.

Jon Jones, de son côté, est considéré comme l’un des plus grands combattants de tous les temps. Son palmarès est impressionnant et sa victoire face à Stipe Miocic a confirmé sa domination dans la catégorie. Cependant, Ngannou estime que Jones n’a pas encore affronté le véritable défi : lui-même. “Même si Jon Jones est, pour moi, le meilleur combattant dans l’ensemble, je ne peux pas personnellement le classer comme le meilleur poids lourd de tous les temps”, affirme-t-il.

Un affrontement entre Ngannou et Jones serait sans aucun doute l’un des plus grands événements de l’histoire du MMA et promet un combat spectaculaire.