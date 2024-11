Gazo et Offset : la vérité sur leur featuring

Gazo dévoile enfin son très attendu album “Apocalypse“. Dans un entretien exclusif pour Le Parisien, l’artiste revient sur les coulisses de ce projet ambitieux, les collaborations prestigieuses et met les points sur les i concernant sa récente altercation avec Offset.

« C’est faux cette histoire de 150 000 dollars »

En quelques années, Gazo est devenu l’une des figures incontournables du rap français. Fort de plusieurs singles certifiés diamant, platine et or, ainsi que de centaines de millions d’écoutes en streaming, l’artiste a su conquérir un public toujours plus large.

Avec “Apocalypse”, Gazo signe un projet ambitieux qui s’annonce comme l’un des événements musicaux de l’année. Réunissant des pointures du rap français et international comme Offset.

Dans un entretien accordé à Le Parisien, Gazo revient sur les coulisses de la création de son album, ses ambitions musicales et sa récente altercation avec Offset. L’artiste revient notamment sur la rumeur selon laquelle il aurait versé une somme importante à l’Américain pour obtenir une collaboration, une information qu’il dément catégoriquement.