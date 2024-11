Le meilleur de l’IPTV bloqué, comment suivre la Ligue 1 en streaming

Le meilleur de l’IPTV en Europe vient d’être sanctionné et pour suivre la Ligue 1 en streaming, DAZN vient de mettre une nouvelle offre au rabais pour attirer des abonnés.

Les autorités européennes ont porté un coup dur au piratage en ligne en démantelant un gigantesque réseau d’IPTV illégal. Cette opération sans précédent a permis de mettre hors d’état de nuire une organisation criminelle qui proposait à plus de 22 millions d’abonnés un accès illégal à des milliers de chaînes de télévision et de plateformes de streaming.

Les meilleurs réseaux d’IPTV supprimés !

Le réseau démantelé était particulièrement bien structuré. Avec un chiffre d’affaires estimé à plus de 250 millions d’euros par mois, il proposait un catalogue impressionnant de chaînes, allant des chaînes sportives comme DAZN aux plateformes de streaming comme Netflix et Amazon Prime Video. L’organisation était également impliquée dans d’autres activités illégales, telles que le blanchiment d’argent et la cybercriminalité. Les enquêteurs ont saisi des sommes importantes en cryptomonnaies et en espèces, ainsi que des armes et des drogues.

Cette opération a nécessité une coopération étroite entre les autorités de nombreux pays européens, notamment la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni. Europol et Eurojust ont joué un rôle central dans la coordination de cette action internationale. La chute de ce réseau va avoir des conséquences importantes pour les millions d’abonnés qui ont été privés d’accès à du contenu illégal. Ces derniers vont devoir désormais trouver des alternatives légales pour regarder leurs programmes préférés.

DAZN : une offre toujours plus agressive

Face à la concurrence des plateformes de streaming illégales, DAZN a multiplié les offres promotionnelles pour attirer de nouveaux abonnés. La plateforme a notamment proposé des tarifs très attractifs à l’occasion du Black Friday, dans le but de séduire les consommateurs réticents à payer le prix plein.

Après avoir suscité la polémique avec ses tarifs initiaux jugés excessifs, DAZN tente de séduire les fans de football français et profite du Black Friday, la plateforme de streaming sportif propose une offre inédite à moins de 15€ par mois avec un abonnement à 14,99€ par mois pour un engagement d’un an. Cette nouvelle tarification est de loin la plus intéressante depuis le lancement de la plateforme en France depuis l’acquisition des droits de diffusion de la Ligue 1.

DAZN peine à atteindre les 1,5 million d’abonnés prévus dans son contrat avec la LFP. En proposant des tarifs plus attractifs, DAZN espère séduire de nouveaux abonnés et fidéliser ceux qui étaient déjà clients.