Karim Benzema : Séparation de Jordan Ozuna et nouvelle idylle avec Lyna Khoudri ?

Les rumeurs vont bon train concernant la vie privée de Karim Benzema depuis son départ en Arabie Saoudite pour évoluer dans l’équipe d’Al-Ittihad Club. Après avoir fait sensation en quittant le Real Madrid et s’être converti à l’Islam aux côtés de Jordan Ozuna, le footballeur serait-il en train de vivre une nouvelle histoire d’amour avec l’actrice française Lyna Khoudri ?

Karim Benzema très proche d’une actrice française ?

Une conversion sincère : Lors de son départ en Arabie Saoudite, Karim Benzema et Jordan Ozuna avaient fait sensation en annonçant la conversion de la jeune femme à l’Islam. Un choix mûrement réfléchi que Jordan Ozuna avait expliqué dans les médias.

Des indices troublants sur les réseaux sociaux : Cependant, les internautes les plus attentifs ont remarqué des échanges particulièrement complices entre Karim Benzema et l’actrice Lyna Khoudri sur les réseaux. Les deux célébrités n’hésitent pas à se complimenter et à laisser des messages codés, laissant ainsi planer le doute sur la nature de leur relation.

Une nouvelle histoire d’amour ? Si rien n’a été officialisé, ces indices ont suffi à enflammer la toile. De nombreux internautes s’interrogent sur l’avenir du couple Benzema-Ozuna et sur la possibilité d’une nouvelle idylle avec Lyna Khoudri.