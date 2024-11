La réaction sans mâcher ses mots de Gazo sur la rixe avec Offset

Dans son nouvel album “Apocalypse”, sorti le 29 novembre, Gazo a invité le rappeur américain Offset. Une collaboration qui a failli tourner au vinaigre en raison d’une altercation survenue lors du tournage du clip. Le rappeur français a tenu à mettre les choses au clair dans une interview accordée au Parisien.

La collaboration Gazo et Offset a failli tourner au fiasco !

La connexion entre Gazo et Offset était très attendue par les fans de rap. Malheureusement, le tournage du clip a été marqué par une altercation entre les deux équipes. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles le rappeur français aurait dépensé une somme importante pour ce featuring et que le membre des Migos aurait fait attendre son équipe pendant plusieurs heures. “Parfois, les Américains ont des comportements, ici, qu’on n’aurait pas chez eux,” a-t-il décrit en précisent, “Donc il ne faut pas qu’ils le fassent chez nous, tout simplement.”, avant de conclure sur le sujet, “Dans la vie, il faut du respect, c’est tout et je m’en fous des noms”.

Une rumeur démentie !

Dans son interview accordée au Parisien, Gazo a démenti ces rumeurs. Il a affirmé que l’histoire des 150 000 dollars était totalement fausse et que son équipe n’avait pas besoin de ce genre de buzz pour promouvoir sa musique. Le rappeur français a expliqué que l’altercation était due à un manque de respect de la part d’Offset et de son équipe.

Une collaboration validée malgré l’incident entre les équipes

Malgré cet incident, Gazo a tenu à conserver le featuring avec Offset sur son album. Pour lui, il était important de travailler avec un artiste qu’il admire depuis longtemps. “On n’a pas payé ce duo contrairement à ce qui a été dit.”, a ajouté Gazo en assurant tout est réglé entre eux.