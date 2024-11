Tiakola rend fou les fans avec le prix des places à ses concerts

Sold out en quelques minutes à l’Accor Arena, Tiakola a choqué ses fans avec les tarifs ! Le phénomène Tiakola ne cesse de prendre de l’ampleur. Alors que l’artiste a annoncé deux dates à l’Accor Arena pour mars 2025, les internautes se sont étonnés du prix des billets.

Tiakola fait le bonheur de ses fans les plus démunis !

Des prix jugés très abordables par rapport à des autres artistes ! Certains internautes ont exprimé leur surprise face au tarif des places, les chiffres parlent d’eux-mêmes : Tiakola a affiché complet en quelques minutes seulement pour ses deux concerts à Bercy. La place la moins chère était fixée à 44 euros, un prix jugé très abordable par rapport à d’autres artistes de renommée internationale. En quelques minutes, les 40 000 places disponibles ont été vendues, démontrant ainsi l’immense succès de Tiakola.

Une comparaison avec d’autres événements similaires à l’Accor Arena révèle que les tarifs pratiqués par Tiakola sont tout à fait dans la moyenne. Que ce soit pour les concerts de Werenoi, Luidji ou encore Naza, les prix des billets se situent dans une fourchette similaire. Ce succès fulgurant s’explique par la popularité grandissante du chanteur auprès du jeune public.

“Les prix des billets du Bercy de Tiakola on en parle ? Walahi ce petit n’a pas oublié qu’au quartier c’est la hess et que la moitié du tiekar est au hebs”, “merci Tiakola pour tes prix, c’est pour ce genre d’artiste qu’on vit voila.”, “TIAKOLA QUI NOUS REMET LES PRIX DES CONCERTS AVANT LE COVID ET LA K-POP WWAAAAAAAA” peut-on par exemple lire dans les réactions du public de Tiakola sur le réseau social X.

