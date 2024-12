Gazo bat Damso, Ninho, Niska, Werenoi, SDM et Booba

Gazo prend le trône du rap français avec Apocalypse en s’offrant le meilleur démarrage de 2024 pour un rappeur francophone face aux projets d’autres poids lours du rap tels Damso, Ninho, Niska, Werenoi, SDM ou encore Booba.

Gazo est lancé pour battre des records avec Apocalypse

Le rappeur Gazo a frappé fort avec la sortie de son premier album studio, ‘Apocalypse’. En 24 heures, le projet a cumulé plus de 6,17 millions de streams sur Spotify France, un record absolu pour un album de rap français en 2024. Ce démarrage fulgurant place Gazo en tête des charts sur l’année 2024.

Avec un casting de rêve (La Mano 1.9, Orelsan, Morad, Jul, Offset, Yamê et Fally Ipupa) et une production soignée, ‘Apocalypse’ s’impose comme l’un des albums les plus attendus de l’année. Ce succès confirme la position de Gazo comme l’un des artistes les plus populaires de la nouvelle génération du rap français.

Le rappeur a également un autre exploit avec le single « Nanani Nanana » qui prend la première place du top 50 Spotify France, le titre cumule 1,2M de streams en 24h, le meilleur démarrage de la carrière de Gazo pour un morceau qui s’annonce comme le tube de cette fin année.