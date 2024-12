Hatik est un véritable harceleur selon sa femme harcelée 24h sur 24

Hatik : de Validé au succès solo, le rappeur se confie sur sa vie privée et sa carrière !

Depuis son rôle marquant dans la série « Validé« , Hatik est devenu l’un des rappeurs les plus populaires de sa génération. Dans une récente interview avec sa compagne, l’artiste s’est confié sur les coulisses de sa carrière, son expérience dans le cinéma et sa vie de famille ou encore sa jalousie dans son couple.

« À deux doigts de l’embrouille à cause de vous » a commenté l’épouse d’Hatik

En 2020, Hatik incarnait le personnage principal de la série « Validé ». Malheureusement, son personnage a connu une fin tragique à la fin de la première saison. Une décision artistique qui a profondément déçu le rappeur : « Pour moi, ce n’était pas justifié de tuer mon personnage. C’était une expérience unique et je m’étais beaucoup investi. ». La fin brutale de Validé, un coup dur pour Hatik qui a su se relancer ensuite.

Malgré cette déception, Hatik a réussi à rebondir, il est à l’affiche de la série « Anthracite » disponible sur Netflux et a sorti son nouvel album « +1 ». En parallèle de sa carrière musicale, l’artiste mène une vie de famille épanouie. Sa compagne, avec qui il est marié, a récemment fait des révélations sur leur quotidien.

Dans une interview accordée à Melty, la compagne d’Hatik a évoqué leur relation avec humour. Elle a notamment révélé être plus « jalouse » que son mari : « Je suis mariée avec un harceleur qui me harcèle 24h sur 24 donc, je suis obligée de tout le temps mal le prendre. ». Ces confidences intimes ont amusé les fans du couple et ont montré un côté plus personnel du rappeur sur sa vie de couple. « À deux doigts de l’embrouille à cause de vous » s’est ensuite amusé la femme du rappeur en commentaire de la vidéo publiée par le média sur Instagram.