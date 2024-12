Hommage poignant à Kevin, Tayc n’a pas pu retenir ses larmes

L’émotion a été à son comble lors du concert de Tayc à la Défense Arena. Le chanteur, visiblement marqué par la perte de son ami d’enfance Kevin, a rendu un hommage poignant à celui qu’il considérait comme son frère, provoquant une vague d’émotion dans la salle.

Tayc bouleversé : hommage poignant à son frère décédé en plein concert

En février dernier, Tayc et Dadju dévoilaient leur projet commun « Héritage », une collaboration qui a renforcé leur amitié. Malheureusement, quelques mois plus tard, Tayc a été frappé de plein fouet par le décès de Kevin, un événement qui l’a profondément marqué. « J’ai perdu mon frère. Il n’avait que 28 ans. On devait écrire nos vies ensemble, éduquer nos enfants et chérir nos femmes, mais Dieu a retiré la plume de ses mains. Alors prenons tous ça comme une des plus belles leçons », avait-il confié au moment de la disparition de son meilleur ami.

Ce weekend, lors de son concert événement à la Défense Arena, Tayc n’a pu retenir ses larmes en interprétant le titre « Pōseïdøn ». Il a ensuite adressé un message bouleversant à son public : « Ça fait des mois que j’ai beaucoup trop mal, les amis, j’essaye d’avancer. J’essaye de me dire que c’est la vie, mais ce n’est pas ça la vie pour moi. ».

Les images de Tayc en larmes ont suscité une immense vague d’émotion et de soutien de la part de ses fans, ils ont salué sa sincérité et son courage.