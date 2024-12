La Fouine a mal de voir de plus en plus de rappeurs chanter en playback

La Fouine a fait son grand retour avec son nouvel album « Capitale du Crime Radio« . À cette occasion, l’artiste s’est confié à Libération sur l’évolution du rap français et n’a pas hésité à exprimer ses réserves sur certaines pratiques actuelles.

La Fouine fustige le playback et l’autotune, une imposture :

L’un des points qui a particulièrement interpellé La Fouine est l’utilisation croissante du playback dans les concerts. « Ça me fait mal de voir de plus en plus de rappeurs chanter en playback », a-t-il déclaré. Selon lui, cette pratique dévalorise le spectacle live et trahit l’esprit du rap. Il s’interroge : « Je suis de la génération NTM et IAM. Tu les as déjà vus faire du playback sur scène ? ».

L’autotune : un outil à double tranchant, cet outil de correction vocale, a également été au cœur des critiques de La Fouine. Bien qu’il reconnaisse avoir été l’un des premiers à expérimenter cette technologie en France, il regrette aujourd’hui cet choix. « En studio, ça fonctionne pour la vibe, mais tu ne le ramènes pas avec toi en concert. C’est dans quel monde que tu fais ça ? », s’exclame-t-il.

L’appel à l’authenticité lancée par La Fouine ! À travers ces déclarations, Laouni appelle à un retour à l’authenticité et à la sincérité dans le rap. Il encourage les jeunes artistes à privilégier le talent et le travail sur scène plutôt que de se cacher derrière des artifices techniques.