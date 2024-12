Booba regrette le départ de Siboy en cette période désastreuse dans le rap Français

Le rappeur emblématique Booba a récemment exprimé son regret de voir Siboy absent de la scène musicale. Dans une déclaration qui a fait grand bruit dans le rap game, le Duc de Boulogne a souligné l’impact qu’aurait pu avoir le retour de l’ancien rappeur cagoulé du 92i sur un paysage rap français qu’il juge en perte de vitesse.

Siboy, un talent unique disparu des radars! Un constat amer pour Booba

Après sa signature le label du 92i de Booba en 215, Siboy s’était rapidement imposé dans le paysage du rap français grâce à son style sombre ou parfois mélodique comme sur le tube « Mobali » en collaboration avec Damso et Benash, le trio avait marqué les esprits de quoi lancer l’ascension du rappeur originaire de Mulhouse. Malheureusement, après quelques succès avec deux albums « Spécial » en 2017 et « Twapplife » en 2019, l’artiste a décidé de se retirer des projecteurs, laissant ses fans orphelins.

En effet, Siboy a disparu de la scène musicale depuis 2019 et la sortie de son dernier projet, Booba a ensuite confirmé que le rappeur ne fait plus partie du 92i. Pour Booba, l’absence de Siboy est un véritable gâchis. Kopp estime que le rap français manque cruellement d’artistes aussi originaux et audacieux. Il déplore une certaine uniformisation du genre musical et appelle à un renouveau. « Dommage qu’il ait arrêté. Il aurait été bien utile en cette période désastreuse dans le rap Français. Le projecteur s’est allumé. Surveillez le ciel semaine prochaine », a déclaré le boss du 92i sur Twitter.

En mettant en avant le cas de Siboy, Booba souligne l’importance de préserver la diversité et la richesse du rap français.