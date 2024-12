« C’était pas fair-play », Aya Nakamura recadre M. Pokora et David Guetta sur les JO

Aya Nakamura répond aux critiques et défend son rôle aux Jeux Olympiques de Paris 2024 pour remettre en place les détracteurs qui ont déploré sa participation à l’événement comme M. Pokora et David Guetta.

« C’est moi qui ai chanté aux JO 2024 » proclame Aya Nakamura en réponse aux critiques !

Aya Nakamura, cible de nombreuses attaques avant et après sa performance aux Jeux Olympiques de Paris 2024, a décidé de répondre à ses détracteurs dans une récente interview. Invitée dans l’émission « C à vous« , la chanteuse a livré un témoignage poignant sur les critiques, souvent racistes, dont elle a été victime. Elle a notamment visé David Guetta et M. Pokora, qu’elle accuse de manquer de fair-play. Les deux artistes français s’étaient en effet indignés de ne pas avoir été contactés par les organisateurs des JO pour performer à l’ouverture des JO.

La prestation d’Aya Nakamura lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques a marqué les esprits avec son interprétation des tubes « Djadja » et « Pookie » devant l’Académie française accompagnée par la garde républicaine. Cependant, elle a rapidement été au cœur d’un scandale, certains critiquant son choix pour représenter la France pour cet événement mondial. Ces attaques, souvent teintées de racisme, ont profondément blessé l’artiste et sa famille.

« Je suis quand même la première issue de mon milieu à faire ce que je fais. Je suis en train d’ouvrir le bal. Tu ne peux pas arriver comme ça, être une renoi qui vient ‘Aulnay-sous-Bois, et directement, tu chantes aux JO. En France, c’est tous les 100 ans ! J’avais l’impression d’être dans un film. », a-t-elle expliqué sur les remarques d’autres artistes tels que David Guetta et Pokora. « Surtout que je voyais plein d’artistes qui veulent m’avoir en feat dire : ‘moi aussi, je peux chanter, je suis légitime’… », a-t-elle précisé avant de conclure sur le sujet, « Ce n’était pas fair-play de leur part de dire ça, surtout dans ces moments-là. Je trouvais ça un peu décevant. Mais je l’ai fait quand même, c’est moi qui ai chanté« .

Malgré les critiques, Aya Nakamura a pu compter sur le soutien de nombreux fans et artistes. Cette mobilisation lui a permis de surmonter cette épreuve et de se sentir légitime dans son rôle.