Fin de carrière ? La Fouine répond et veut revenir au sommet

Le rappeur de Trappes, La Fouine, est de retour sur le devant de la scène avec sa nouvelle mixtape, « Capital du Crime Radio« . Ce projet marque un véritable retour en force pour l’artiste, qui avait connu une période difficile en se mettant un retrait de la scène musicale pendant plusieurs années.

Avec plus de 8 000 ventes en première semaine, « Capital du Crime Radio » s’est rapidement imposé dans les charts, ce succès témoigne de l’engouement du public pour le retour de La Fouine. Avec cette mixtape, Laouni marque la fin de sa traversée du désert, des doutes qui l’ont assailli et sa quête de rédemption. « J’ai aussi eu l’impression qu’il y avait un désamour du public. Plutôt que de forcer, j’ai préféré partir et me faire oublier » a-t-il confié dans sa dernière interview. Il a collaboré avec de nombreux artistes de la nouvelle génération pour ce projet tels que Leto, ZKR, ou encore Koba LaD.

En pleine promotion de « Capital du Crime Radio », La Fouine s’est en effet exprimé sur ses inspirations, ses projets futurs et sa vision du rap game. Pour se reconstruire, La Fouine a choisi de s’exiler au Maroc. Loin des projecteurs, il a pu faire une introspection et se reconnecter avec lui-même. Cette expérience a été déterminante dans son processus de création. Dans une interview accordée à Libération, Le rappeur du 78 a expliqué les raisons de ses choix artistiques. Il a notamment souligné l’importance de rester authentique, « Mon objectif est de refaire ma petite place dans le rap français, car je ne compte pas repartir tout de suite. » a-t-il annoncé sur la suite de sa carrière.

Laouni a également évoqué ses projets futurs. Il a révélé qu’un deuxième volume de « Capital du Crime Radio » était déjà en préparation. De plus, il envisage de sortir un album plus ambitieux dans les années à venir.