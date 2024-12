« Il va devoir tapiner », Booba dégomme Maes après l’annulation de son Bercy

Le concert complet tant attendu de Maes à l’Accor Arena de Parisdu mois prochain est annulé et cela fait la joie de Booba, ravi de la nouvelle, il a réagi pour piquer son rival. Cette décision fait suite à la condamnation du rappeur originaire de Sevran pour violences en réunion et à l’émission d’un mandat d’arrêt à son encontre.

Le retour en France de Maes compromis à cause de ses problèmes judiciaire, Booba est ravi !

Installé à Dubaï depuis plusieurs années pour échapper aux tensions de Sevran, Maes avait prévu de faire un grand retour sur scène avec un concert à Bercy. Cependant, ses démêlés avec la justice ont mis un terme à ses projets. Plutôt que de risquer l’arrestation à son arrivée en France en raison du mandat d’arrêt émis à son encontre par les autorités françaises, le rappeur a préféré annuler son show pour éviter de revenir en France. Le concert de Maes du 7 décembre en Suisse au festival The Beat dans la ville de Lausanne est également annulé.

Cette annulation est une véritable déception pour les fans de Maes, qui attendaient avec impatience ce concert et il s’en est excusé auprès de sa communauté. Son rival, Booba s’est réjoui de cette annonce, il a en effet pas manqué de commenter la déprogrammation de ce concert à Bercy. Le Duc de Boulogne avait prédit l’annulation de ce show et s’est empressé de partager des montages vidéos et des tweets ironiques à l’encontre de son adversaire. « J’en connais une qui va devoir tapiner » a-t-il déclaré dans un tweet avec notamment des photos privées de Maes en compagnie de son épouse. Selon B2O, son ennemi va perdre beaucoup d’argent avec son annulation, dont les remboursements sont ouverts depuis ce mardi 14h.

Depuis plusieurs mois, Booba a affirmé que Maes ne peut plus se rendre à Paris et avait assuré que ce concert à Bercy de ce dernier n’aura jamais lieu, une prédiction qui s’est donc révélée être exact.