La visite de Nasdas et Dinos tourne au chaos à Bordeaux tourne au chaos

La venue de la célébrité du web, Nasdas et du rappeur Dinos, à Bordeaux s’est soldée par un véritable fiasco. Ce mercredi 4 décembre, un rassemblement de fans a dégénéré en émeutes, entraînant de nombreux blessés, des vols et des dégradations. Retour sur un événement qui a marqué les esprits.

Le rappeur Dinos et l’influenceur Nasdas étaient invités à rencontrer leurs fans à Bordeaux. L’événement, organisé par le magasin de streetwear Footkorner, a attiré une foule immense, bien plus importante que prévu. Dès les premières heures de l’après-midi, la rue Sainte-Catherine a été prise d’assaut par des centaines de jeunes, déterminés à rencontrer leurs idoles. Les barrières ont été rapidement enfoncées, et la foule a commencé à se masser devant la boutique. Les tentatives des forces de l’ordre pour maîtriser la situation se sont avérées vaines.

Les commerçants de la rue Sainte-Catherine ont exprimé leur colère et leur désarroi. Les habitants ont également été choqués par ces scènes de violence. Les autorités locales ont promis de renforcer la sécurité lors des prochains événements de ce type.

Les débordements ont entraîné de nombreuses conséquences :

Des blessés: Plusieurs jeunes ont été blessés lors des bousculades, notamment des entorses, des contusions et des plaies. Certaines victimes auraient même été piquées avec des seringues.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer l’ampleur des débordements :

Une organisation déficiente: L’événement n’a pas été suffisamment sécurisé, malgré les avertissements des commerçants.

