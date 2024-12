RebeuDeter met un coup de pression avant de se battre avec GregMMA

GregMMA vs RebeuDeter, c’est ce samedi et ça sera diffusé gratuitement ! Le 7 décembre prochain, RebeuDeter et GregMMA vont s’affronter sur le ring de la Défense Arena lors d’un combat de boxe tant attendu. Cette confrontation entre deux personnalités fortes et charismatiques promet d’être explosive et devrait attirer l’attention des amateurs de MMA.

RebeuDeter veut éteindre GregMMA !

Les deux influenceurs s’affronteront sur le ring de la Défense Arena lors de l’événement DTR Fight. Lors d’une récente interview accordée à RMC Sport, RebeuDeter a clairement affiché ses intentions : il compte bien « éteindre » son adversaire. « Je viens pour l’éteindre », a-t-il déclaré sans détour. L’influenceur ne souhaite pas d’un combat stratégique, mais bien d’un affrontement intense et sans compromis. Il a d’ailleurs souligné l’importance de l’authenticité dans ce type de combat, critiquant les approches trop calculées. Il a comparé cette situation à celle de Mike Tyson face à Jake Paul, soulignant l’importance d’un engagement total dans le combat.

Les deux combattants se préparent activement pour ce grand rendez-vous. RebeuDeter a révélé avoir travaillé d’arrache-pied avec son coach et son préparateur physique afin de mettre au point une stratégie d’attaque efficace. Il a également évoqué l’importance de l’adaptation en fonction du style de combat de GregMMA. Cet événement s’annonce comme un véritable phénomène médiatique sur le web avec de nombreux pronostics des internautes.