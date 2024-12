Voici pourquoi Franck Gastambide n’a pas voulu de Conor McGregor dans La Cage

La série Netflix « La Cage », créée par Franck Gastambide, a rapidement conquis le public grâce à son immersion dans le monde du MMA. Si de nombreuses stars de l’UFC ont accepté de participer à l’aventure, une absence notable a surpris les fans : celle de Conor McGregor. Pourquoi ce choix ? Franck Gastambide a livré ses explications.

Lancée avec succès sur Netflix, « La Cage » a su séduire les amateurs de séries et de sports de combat. La série raconte l’ascension d’un jeune espoir du MMA et met en scène de nombreuses personnalités du milieu, comme Jon Jones, Ciryl Gane ou encore Georges St-Pierre, mais certains fans de MMA se sont étonnés de l’absence de Conor McGregor, le réalisateur a confié pourquoi il a préféré écarter l’ancien champion de l’UFC du casting.

Franck Gastambide a expliqué en détail les raisons qui l’ont poussé à ne pas faire appel à Conor McGregor pour sa série. Selon le créateur de « La Cage », l’image actuelle du combattant irlandais ne correspond pas à l’esprit de son projet. Gastambide souhaitait que les rencontres de son personnage principal avec des légendes du MMA aient une valeur pédagogique. Il estime que Georges St-Pierre, par exemple, incarne mieux cet aspect en raison de son implication dans l’entraînement de jeunes talents alors que le combattant Irlandais avec une image souvent associée au show-business et aux frasques extra-sportives. « Conor finalement, je le sens beaucoup plus proche des fêtes, du monde de la nuit et du show-business que du MMA. » a-t-il déclaré.

L’intégration de Conor McGregor dans l’intrigue de « La Cage » n’aurait pas été cohérente avec le message que Franck Gastambide souhaitait transmettre. Le succès de la première saison de « La Cage » a rapidement conduit à l’annonce d’une saison 2. Franck Gastambide a déjà donné quelques pistes sur les thèmes qui pourraient être abordés dans les prochains épisodes. Selon lui, la violence dans le monde du MMA ne se limite pas au combat lui-même, mais se retrouve également dans les relations médiatiques et les interactions avec le public.