Francis Ngannou vs Jon Jones ? Dana White répond

Les fans de MMA attendaient avec impatience de connaître le prochain adversaire de Jon Jones. Le président de l’UFC, Dana White, a enfin levé le voile sur cette question en confirmant que le champion des poids lourds affrontera très probablement Tom Aspinall, le champion intérimaire.

Cette annonce a suscité de nombreuses réactions au sein de la communauté MMA. En effet, de nombreux fans espéraient voir un combat entre Jon Jones et Francis Ngannou, deux poids lourds au palmarès impressionnant. Cependant, les relations tendues entre Ngannou et l’UFC semblent avoir définitivement enterré cette possibilité. Absolument pas. Jon vs Tom » a répondu le boss de l’UFC sur un affrontement entre Jones et Ngannou.

Pourquoi Tom Aspinall ?

Le choix de Tom Aspinall comme prochain adversaire de Jon Jones s’explique par plusieurs raisons :

Bien que Dana White ait clairement indiqué que Jon Jones affrontera très probablement Tom Aspinall, rien n’est encore gravé dans le marbre. Jon Jones a déjà exprimé son mécontentement à plusieurs reprises concernant les décisions de l’UFC. Il pourrait donc décider de quitter l’organisation s’il n’obtient pas satisfaction.

L’avenir de Jon Jones est un enjeu majeur pour l’UFC. Le champion américain est l’une des plus grandes stars de l’organisation et son départ aurait des conséquences importantes sur la popularité de la catégorie poids lourds.

🚨 Dana White SHUTS DOWN rumors of a potential fight between Jon Jones and Francis Ngannou, and says Jon Jones vs Tom Aspinall is the fight to make#UFC #MMA pic.twitter.com/3L2jB2eCgO

— Championship Rounds (@ChampRDS) December 4, 2024