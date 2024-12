JVLIVS III l’album le plus important de la vie de SCH

SCH lève le voile sur « JVLIVS III : Ad Finem » : le chapitre final d’une saga pour l’album le plus important de ma vie.

SCH a récemment accordé une interview exclusive à l’émission « Le Code » d’Apple Music. Au cours de cet entretien, l’artiste a évoqué avec passion son nouvel album, « JVLIVS III : Ad Finem », disponible ce 6 décembre 2024. Pour SCH, « JVLIVS III : Ad Finem » représente bien plus qu’un simple album. C’est l’aboutissement d’une trilogie, un projet auquel il a consacré énormément de temps et d’énergie. « C’est clairement l’album le plus important de ma vie« , a-t-il confié. Le rappeur marseillais a souhaité mettre un point final à cette saga tout en respectant les attentes de ses fans.

« C’est le projet où j’ai mis tout ce que j’avais… Et je ne peux pas bafouer JVLIVS, je voulais finir l’œuvre comme j’espère croire que les gens attendent que je la finisse.” a expliqué SCH. Afin de rendre cet album encore plus exceptionnel, SCH a fait appel à Damso et Sfera Ebbasta. Ces collaborations promettent d’offrir aux auditeurs un voyage musical riche en émotions et en surprises.

La sortie de « JVLIVS III : Ad Finem » s’annonce comme un événement majeur pour le rap français, les auditeurs attendent ce projet avec impatience depuis plusieurs mois et il devrait être l’un des plus gros succès de cette fin année.