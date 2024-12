SDM déroche un nouveau record avec Cartier Santos

L’année 2024 aura été marquée par la confirmation d’une nouvelle figure du rap français : SDM. Avec son titre phare « Cartier Santos », l’artiste du 92i a littéralement explosé les compteurs et s’est imposé comme l’un des phénomènes musicaux de cette fin année avec son nouvel album.

SDM : le phénomène musical de 2024 avec « Cartier Santos »

Le single « Cartier Santos » de SDM, extrait de l’album « À la vie à la mort », a atteint le statut de disque de diamant en seulement neuf semaines, un record absolu pour l’année 2024. Ce succès fulgurant. En deux mois d’exploitation, le titre cumule déjà plus de 45 millions de streams sur Spotify sans quitter le Top 5 des singles les plus écoutés en France depuis sa sortie et sur Youtube, le morceau comptabilise 16 millions de vues, de quoi inspirer le rappeur du 92i pour clipper son tube.

Avec « Cartier Santos », SDM a prouvé qu’il avait le potentiel pour devenir l’une des figures incontournables du rap français en enchainant les hits après l’énorme carton de « Bolide Allemand » en 2022, sacré titre le plus streamé en France l’année de sa parution. Son ascension fulgurante est un véritable coup de projecteur sur une nouvelle génération d’artistes qui bousculent les codes du genre.