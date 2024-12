Sublife, après le succès de « Nautilus » avec Booba, propose « No abyss no peace »

À travers le groupe « Sublife », Ghenda et Rama font leur retour avec « No

abyss no peace », un titre dans un style inédit : l’Akwa House, après les succès

de « Nautilus » aux côtés du légendaire rappeur Booba (+750 000 vues sur

YouTube et +500 000 streams sur Spotify en une dizaine de jours, diffusé sur

Fun radio, Fun radio Belgique…), de « Tony Sosa (remix) » (classé dans le Club

40), « DKR (SubLife x Jaykill Remix) » (rentré dans les charts en Afrique

francophone) et « Saga (Remix) » (+1 100 000 streams sur Spotify).

L’Akwa House est directement en rapport avec le projet Sublife créé et porté

par Ghenda et Rama. Il incarne une vision unique : un espace où la musique

house et électro fusionnent avec des sonorités s’inspirant des fonds marins

avec une base piano qui évoque tantôt la sérénité des courants, tantôt l’intensité

des tempêtes. Un univers sonore et humain s’inspirant des abysses, une vision

tant métaphorique, que réelle, qui invite chacun à plonger au plus profond de

soi-même pour se reconstruire, se purifier, se renouveler et trouver l’amour

véritable. Chaque note, chaque rythme qui s’élève des profondeurs marines

raconte cette quête d’unité et de résilience.

Ainsi, portée par une vision profondément humaniste, l’Akwa House proclame

que l’amour est la clé. « Love is the cure », « We are one » : nos combats sont

empreints d’amour, d’acceptation et de dépassement de soi.

Le clip de « No abyss no peace » est une illustration de cette vision. L’œuvre

prend place dans les années 70′, dans une Afrique du Sud qui a sombré dans

l’immonde apartheid. La femme et l’homme fortifie leur relation en décidant de

rester ensemble dans ce monde qui leur dit de se séparer. Ils s’échappent au

rythme d’une composition originale et savamment rythmé d’Akwa House puis

finissent littéralement par plonger dans une eau pure et lumineuse. Leur amour

est enfin libre.