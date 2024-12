Booba dézingue Mbappé, « Pire recrue des 20 dernières années… »

Kylian Mbappé au cœur de la tourmente : les critiques se multiplient et Booba s’amuse à l’enfoncer.

Depuis son transfert très médiatisé au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé n’a cessé de faire parler de lui. Malheureusement, les échos sont loin d’être positifs. Les performances en demi-teinte de l’attaquant français ont alimenté les critiques, et ce, dès ses premiers pas sous le maillot merengue, une mauvaise qui n’échappe pas à Booba. Le rappeur français exilé à Miami ne rate jamais une occasion de fustiger l’attaquant Madrilène et a récidivé après un nouveau pénalty manqué.

Les débuts de Mbappé au Real Madrid avaient pourtant été prometteurs. Son arrivée avait suscité un engouement sans précédent, tant chez les supporters madrilènes que dans le monde du football en général. Mais rapidement, les doutes ont commencé à émerger. L’adaptation à un nouveau championnat, à de nouveaux coéquipiers et à un style de jeu différent s’est avérée plus difficile que prévu, même s’il a tout de même inscrit son neuvième but en 15 matchs de Liga ce week-end.

Les critiques de Booba envers : une goutte d’eau qui fait déborder le vase

Ces derniers mois, les critiques de Booba à l’encontre de Mbappé ne sont pas passées inaperçues. Le rappeur français, connu pour ses sorties provocantes, a ajouté son grain de sel à la polémique en qualifiant l’attaquant de « pire recrue des 20 dernières années » du Real Madrid. Ces propos ont évidemment fait réagir les fans et ont encore relancé le débat sur les récentes prestations de Mbappé avec le Real.

« Encore un nouveau penalty manqué par la tête de noisette et une nouvelle défaite. Pire recrue des 20 dernières années pour le Real Madrid, il apporte plus de problème que de solution. », a lancé Booba dans une story Instagram avec la vidéo penalty raté de Kylian Mbappé face à l’Athletic Bilbao cette semaine, le Real Madrid s’est incliné lors de cette rencontre (1-2). Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur l’avenir de Mbappé au Real Madrid, mais s’il ne parvient pas à redresser la barre, le buteur français pourrait perdre la confiance de son entraîneur et de ses coéquipiers, critiques incessantes pourraient également affecter son moral.