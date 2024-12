Ciryl Gane vs Alexander Volkov en streaming live direct

Ciryl Gane vs Alexander Volkov, suivez le combat au sommet du MMA en live à partir de 4h du matin, comment suivre le match en direct streaming légal sur RMC Sport 2. Cette nuit dans la T-Mobile Arena de Las Vegas c’est le match au face à face au sommet des arts martiaux mixtes (MMA pour mixed martial arts) entre le combattant français et le russe.

Ciryl Gane et Alexander Volkov, deux des poids lourds les plus redoutables de la planète, vont s’affronter à nouveau dans l’octogone. Ce combat tant attendu s’annonce explosif et pourrait bien redistribuer les cartes dans la catégorie reine. La revanche que les fans attendaient avec impatience est enfin là ! Gane et Volkov vont se retrouver pour un deuxième affrontement. Après leur premier combat en 2021, remporté par Gane, les deux hommes ont évolué et promettent un spectacle encore plus intense.

L’UFC 310 avec Ciryl Gane vs Volkov sera disponible exclusivement en France sur RMC Sports..