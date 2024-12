L’état de santé alarmant du rappeur Dave Blunts qui pèse 226kg

La récente performance de Dave Blunts a suscité une vague d’émotion et de réactions sur les réseaux. Le rappeur américain qui pèse plus de 226 kilos, visiblement en difficulté respiratoire, a dû recourir à une bouteille d’oxygène en plein concert. Cette scène a mis en lumière les problèmes de santé de l’artiste et son mode de vie.

Âgé de seulement 23 ans, Dave Blunts pèse plus de 226 kg. Son surpoids extrême l’oblige désormais à utiliser une bouteille d’oxygène pour pouvoir chanter. Ces images, qui ont rapidement fait le tour du web, ont choqué de nombreux internautes. Les problèmes de santé de Dave Blunts pourraient avoir des conséquences importantes sur sa carrière. Il est difficile de prédire comment il va pouvoir surmonter cette épreuve et continuer à faire de la musique, plusieurs rappeurs américains dont Snoop Dogg ont exprimé leur inquiétude concernant l’état de santé de Blunts.

L’obésité morbide dont souffre le jeune rappeur pourrait bien avoir des conséquences irréversibles sur sa santé et sur sa capacité à continuer à exercer son métier. Dave Blunts a été hospitalisé quelques jours avant le Juice World Day, mais a quand même réussi à se rendre à l’événement ou il a performé sur scène assis sur un canapé avec une bouteille d’oxygène, la vidéo de sa performance est devenue virale sur les réseaux.

Dave Blunts performs while sitting on a couch with an oxygen tank on stage at Juice WRLD Day and calls out Snoop Dogg.

pic.twitter.com/B9OYpFksQS — No Jumper (@nojumper) December 1, 2024

This what Dave Blunts documentary gon look like pic.twitter.com/VXRI5xNd6f — Lubz♟️ (@Lubzio) December 4, 2024