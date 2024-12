Booba se moque encore de Maes, « T’as encore frappé un innocent à plusieurs? »

Après l’annulation du concert de Maes à Bercy, Booba a saisi l’occasion pour relancer les hostilités et accuser son ancien protégé de multiples agissements répréhensibles pour poursuivre ses provocations ou jubiler des malheurs de son rival contre qui un mandat d’arrêt a été émis en France.

Le concert annulé de Maes : une aubaine pour Booba

L’annulation du concert de Maes à Bercy a été un coup dur pour le rappeur de Sevran. Booba n’a pas manqué de se moquer de cette situation, y voyant une preuve supplémentaire de l’échec de son ancien protégé. Le Duc a également souligné les difficultés juridiques rencontrées par Maes, notamment son mandat d’arrêt. « Et toi tu t’arrêtes pas de faire des bêtises! T’as encore frappé un innocent à plusieurs? À la salle de sport? Le plaignant a épargné ton pote le K car il sait que tout vient de toi. Force à toi Walid. C’est pas un mari qu’elle a ta femme c’est un 4ème enfant. Quelle misère quelle tristesse… » a-t-il lancé d’un premier en mentionnant Maes pour le titiller avant de continuer à l’interpeller sur le réseau social X.

Le concert annulé de Maes : une aubaine pour Booba

Alors que mes échanges entre Booba et Maes se sont multipliés ces derniers mois, le premier nommé a enchaîné les piques pour nuire à l’image du second. « Les clashs n’ont plus la même saveur sans toi. J’vais bientôt quitter X » s’est exclamé Booba dans un autre tweet en mentionnant Maes avant de ressortir le vocal où il s’exprime en privé sur Maeva Ghennam après leur rencontre avec la légende : « Maes vous allez vous retrouver bientôt… ». « Coûte que coûte je rentre avec mon collier. Ca fait trop longtemps qu’elle tourne autour de moi elle. Aujourd’hui j’ai vu c’était trop wesh, elle était trop déter. Elle parlait de se mettre avec moi truc et tout j’étais là ‘moi je suis marié hein’ ça sert à rien que tu mettes des storys. T’es fou ou quoi jamais de la vie. », déclare le rappeur Sevranais dans cet extrait audio.

La guerre entre Booba et Maes semble donc loin de se terminer. Les deux rappeurs continuent de s’affronter sur les réseaux même si pour le moment l’auteur d’Omerta n’a pas donné suite aux dernières déclarations de B2O.

.@MaesOfficiel Les clashs n’ont plus la même saveur sans toi. J’vais bientôt quitter X. pic.twitter.com/UlVRsfgvJN — Booba (@booba) December 7, 2024