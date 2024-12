SCH explique ce que Jul représente à Marseille

SCH a accordé une interview à France Inter à l’occasion de la sortie de son nouvel album « JVLIVS III : Ad Finem ». Au cours de cet entretien, l’artiste marseillais a rendu un vibrant hommage à son homologue Jul, qu’il considère comme l’incarnation musicale de la cité phocéenne.

Jul, l’incarnation du rap marseillais selon SCH

L’artiste originaire de la ville Aubagne a profité de cette interview pour revenir sur l’image souvent sombre et violente associée à son personnage de scène. SCH a souligné qu’il s’agissait d’une création artistique, comparable à un personnage de cinéma. Il a ainsi voulu mettre en perspective son univers musical avec la réalité de sa vie. SCH a aussi exprimé toute son admiration pour Jul, qu’il considère comme une figure emblématique du rap marseillais. Selon lui, Jul incarne à la perfection l’esprit de la ville et a apporté une nouvelle dimension à la musique marseillaise. Cette déclaration témoigne d’une grande estime réciproque entre les deux artistes. « Jul, pour moi, c’est l’incarnation musicale du rap marseillais. J’aurai jamais la prétention de m’attribuer Marseille mieux que Jul« , a-t-il confié.

Dans une interview pour Quotidien, SCH avait déjà rendu hommage Jul en réponse sur le fait qu’il a été choisi comme relayeur de la flamme olympique à Marseille. Il a souligné que cette décision était tout à fait justifiée, compte tenu de l’attachement de Jul à sa ville et de son influence sur la jeunesse marseillaise. « Je pense que Jul représente encore plus le Marseillais des Marseillais. De part la musique qu’il propose, la solarité qu’il a amené dans la musique. Et puis le J c’est le S. Il n’y a pas de problème. Rendons à César ce qui appartient à César. », avait déclaré le « S ».