50 Cent se moque de Jay-Z, Beyoncé et Blue Ivy !

50 Cent n’a pas manqué une nouvelle occasion de se moquer de Jay-Z. Fifty s’est rendu sur Instagram pour se moquer de la récente apparition publique de Jay-Z à la première de « Mufasa : Le Roi Lion », suite aux graves accusations de viol portées contre lui et Diddy.

Jay-Z, accompagné de sa femme Beyoncé et de sa fille Blue Ivy, a assisté à l’événement, semblant indifférent à la controverse. 50 Cent, connu pour son franc-parler et son penchant pour la provocation, n’a pas pu résister à partager une publication se moquant de la situation.

50 Cent réagit à l’apparition de Jay-Z cette nuit pour la première du film Le Roi Lion avec Beyoncé et Blue Ivy !

Le rappeur de « In da Club » a partagé des images de la famille lors de l’événement, accompagnant la publication d’un commentaire sarcastique sur les accusations de viol. « Jay dit à sa famille : « On m’accuse d’avoir vi*lé un enfant » puis il leur dit « tout le monde s’habille, on va voir Mufasa ». LOL » a-t-il commenté en publiant une photo de Jay-Z, Beyoncé et Blue Ivy à l’avant-première du film « Mufasa » cette dernière prête sa voix pour le long métrage. Ce n’est pas la première fois que 50 Cent se moque publiquement de Jay-Z et Diddy, surtout compte tenu des récents problèmes juridiques de Diddy.

Après les allégations à son encontre, Jay-Z a fermement nié les accusations et exprimé son inquiétude pour sa famille, en particulier ses enfants. Cependant, l’apparition publique au premier de « Mufasa » a suscité des interrogations et de nouvelles discussions. Le rappeur a demandé au procureur que la plainte soit jugée le plus rapidement possible afin de laver son nom et exige aussi que le profil de la plaignante soit publiquement dévoilé.