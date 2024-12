Madonna sous le charme de Joé Dwèt Filé dans une vidéo géniale

La vidéo insolite de la semaine est là ! C’est un délire, Madonna qui danse et s’ambiance à fond sur le single « 4 kampé » de Joé Dwèt Filé !

La musique n’a pas de frontières ! La preuve en est avec la dernière vidéo de Madonna sur TikTok. La reine de la pop s’est laissée emporter par les rythmes envoûtants de « 4 kampé », le dernier single du chanteur haïtien Joé Dwèt Filé. Cette connexion inattendue a rapidement fait le tour du web, propulsant l’artiste haïtien sur le devant de la scène internationale.

En quelques heures, la vidéo de Madonna a été visionnée des milliers de fois, générant un buzz considérable autour de Joé Dwèt Filé et de sa musique. Cette exposition médiatique exceptionnelle témoigne de l’impact de la culture haïtienne sur la scène musicale mondiale. Sa musique, un mélange unique de rythmes traditionnels haïtiens et d’influences contemporaines, a visiblement séduit l’une des plus grandes stars de la pop mondiale.

Les vues du clip du morceau « 4 kampé » ne cesse d’ailleurs de grimper ces derniers jours avec plus de 15 millions de visionnages en 1 mois et une place de N° 5 du top des clips musicaux sur Youtube. Sur Spotify, la chanson vient également de franchir le seuil des 16 millions d’écoutes.