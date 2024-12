« Qui a encore un lecteur CD ? », Booba s’interroge sur les grosses ventes de Dinos

La sortie de l’album « Kintsugi » de Dinos marque un nouveau succès pour le rappeur français après le triomphe du projet « Hiver à Paris » en 2022. Booba n’a pas manqué pas de réagir à l’annonce des chiffres de ventes de son confrère pour le remettre en question les ventes de la version physique.

Booba se questionne sur les ventes de l’album de Dinos qu’il ne comprend pas !

Avec plus de 19 000 exemplaires vendus en première semaine, Dinos a réalisé un démarrage canon, confirmant son statut dans le rap français. Un succès qui n’a pas laissé insensible Booba sur son compte X, il a ironisé sur les ventes physiques de « Kintsugi », soulignant l’importance du streaming dans l’industrie musicale actuelle au détriment des CD pour la plupart des rappeurs français sauf que l’artiste originaire de La Courneuve a réussi à écouler largement plus d’exemplaires de son projet dans sa version physique.

« Et lui, c’est pareil, 61% de physique, je meurs. Mais qui a encore un lecteur CD même » questionné Booba en affichant le score des 12 000 ventes en physique de « Kintsugi » soit 61% de ses ventes contre 7600 ventes en streaming soit environ 39% dans une publication visionnée plus d’un million de fois. Dinos n’a pas fait de commentaire sur ce tweet et se concentre sur la promotion de son nouvel opus. Il y a quelques jours, B2O s’était déjà intrigué des ventes de Gazo avec son album « Apocalypse »

Booba s’était déjà attaqué en 2023 à Dinos lors de sa victoire à la cérémonie des Flammes en remettant en cause le choix du jury dans la catégorie de l’album de l’année face à SDM ou encore pour l’accuser de plagiat en dénonçant des similitudes entre le titre « Les pleurs du mal » et son classique « Temps Mort ». Le rappeur, anciennement nommé Dinos Punchlinovic de son côté, a toujours préféré ignorer les messages à son encontre pour éviter d’entrer un clash et envenimer la situation.