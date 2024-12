50 Cent met en scène l’arrestation de Jay-Z et Diddy, « j’ai peur de … »

50 Cent vient d’utiliser l’intelligence artificielle pour créer une vidéo humoristique mettant en scène Jay-Z et Diddy en train d’être arrêtés par la police. Cette publication a bien amusé ses fans, certains internautes trouvant la blague drôle, tandis que d’autres la jugent déplacée face aux graves accusations contre les deux rappeurs.

50 Cent s’amuse avec l’IA : Jay-Z et Diddy dans le viseur

La vidéo, générée par l’IA, montre les deux rappeurs en costume, visiblement surpris, alors qu’ils sont menottés par des policiers. Le tout est accompagné d’une bande-son humoristique, ajoutant à l’effet comique de la scène. « Je veux poster cette vidéo, mais j’ai peur de me faire tirer dessus.. LOL« a commenté 50 Cent avec ce montage vidéo de l’arrestation de Jay-Z aux côtés de Diddy pour se moquer une nouvelle de ces deux derniers comme il le fait depuis le début de l’affaire de l’accusation de viol sur mineur contre le mari de Beyoncé.

Cette publication intervient en effet alors que Jay-Z est actuellement impliqué dans une affaire de viol présumé datant de 2000. Le rappeur nie catégoriquement ces accusations. 50 Cent, connu pour ses provocations et ses clashs avec d’autres artistes, semble avoir trouvé une nouvelle source d’inspiration avec l’intelligence artificielle même si utilisation de l’IA peut être jugée irrespectueuse et malveillante contre Jay-Z qui a demandé à la justice de révéler publiquement l’identité de la plaignante et de traiter le dossier le plus rapidement possible pour que son innocence soit démontrée et éviter que son nom soit davantage sali dans la presse.

Avec ce post contre Jay-Z et Diddy, 50 Cent compte clairement suivre l’affaire pour ajouter ses commentaires et s’amuser des malheurs des autres rappeurs, il a d’ailleurs promis la sortie prochaine d’un documentaire exclusif sur les agissements malveillants de Sean Combs.