Booba s’amuse des ventes de La Fouine et relance leur clash

La rivalité entre Booba et La Fouine est loin de s’éteindre alors que le premier nommé avait pourtant acté la paix entre eux, depuis quelques, il réagit à l’actualité musicale de son compère et après l’avoir taclé sur ses propos concernant la nouvelle génération de rappeurs français, B2O a récidivé au sujet des ventes de son projet Capital du Crime Radio.

C’est la sortie de la mixtape « Capital du Crime Radio » de La Fouine qui a inspiré Booba pour le piquer. L’artiste du 78, qui tente de renouer avec le succès après une période d’absence musicale, a choisi de s’entourer de jeunes talents et de figures établies du rap français avec des nombreux invités sur ce projet tels que Leto, Koba LaD, La Fève, Youssoupha, Dinos ou encore Zkr. L’ancien membre du groupe Lunatic n’a pas manqué de commenter cette mixtape, y voyant une tentative désespérée de revenir sur le devant de la scène, il a commenté avec ironie l’annonce des ventes après deux semaines d’exploitation du projet et cela n’est pas très emballant selon son avis.

« En route vers le platine. » a écrit ironiquement Booba en légende d’une publication du bilan des ventes de CDCR en deux semaines d’exploitation avec 11 069 ventes dont 8 162 en première semaine puis 2 907 en deuxième semaine, à noter toutefois que ce projet n’est pas un album, mais une mixtape et le score est donc très correct pour La Fouine suite à son un retour après une longue absence.

Booba ne semble pas convaincu de la réussite du retour de La Fouine et déplorable la baisse des ventes en seconde semaine qui selon lui devrait empecher la mixtape de décrocher la certification de disque de platine dont le seuil est de 100 000 ventes.

Dans une récente interview accordée à Libération pour promouvoir sa mixtape, La Fouine a exprimé son regret de voir le rap français évoluer vers un contenu de plus en plus léger, dénué de messages forts. Il a notamment déploré la disparition des codes du rap d’antan, où les artistes revendiquaient leurs quartiers et s’engageaient dans des combats sociaux. Ces propos, loin d’être anodins, interpelé Booba, ce dernier, fidèle à son image de provocateur, n’a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux, lançant une pique à son ancien rival avec le message, « on t’a laissé ressusciter tu vas pas nous fatiguer non plus ».