Cédric Doumbé affirme être le visage du MMA français

L’agenda chargé de Cédric Doumbé avant la revanche tant attendue contre Baki ! Le phénomène des arts martiaux mixtes en France continue de faire parler de lui. Après son arrivée fracassante dans le monde du MMA et sa victoire expéditive contre Jordan Zébo et sa défaite contre Baysangur Chamsoudinov, l’ancien champion du Glory s’est rapidement imposé comme l’un des athlètes les plus prometteurs de sa catégorie.

Cédric Doumbé pourrait retourner dans la cage avant de combattre Baki

Si tous les regards sont tournés vers la revanche tant attendue contre Baysangur Chamsoudinov, Doumbé a laissé entendre qu’un autre combat pourrait avoir lieu avant cette confrontation. Dans une récente interview accordée à DAZN, le combattant a expliqué qu’il était en pleine préparation physique et qu’un nouveau défi pourrait se présenter à lui. « Il n’y a pas que Baki dans la vie« , a-t-il déclaré, laissant planer le mystère sur l’identité de son prochain adversaire.

Cette annonce intervient alors que Doumbé jongle avec de nombreuses sollicitations. Entre les entraînements intensifs, les séances de sparring, les séances photos et les interviews, le Français n’a pas une minute à lui. Malgré ce rythme effréné, il reste concentré sur ses objectifs et déterminé à atteindre le sommet de son sport. Lors de cet entretien pour DAZN, Doumbé a également assuré être le visage du MMA français. « Aujourd’hui, avec le MMA qui commence à prendre cette ferveur en France, je suis content d’être le visage du MMA Français. C’est un bonheur d’être le capitaine du MMA », a-t-il affirmé en parlant du PFL Lyon programmé ce samedi 14 décembre à la LDLC Arena avec au programme un combat entre Abdoul Abdouraguimov et Laureano Staropoli.

Depuis ses débuts en MMA, Cédric Doumbé n’a cessé de se démarquer avec son trash-talking ainsi que son style de combat spectaculaire et sa personnalité charismatique, sa revanche contre Baki est attendue de tous et sera l’occasion pour lui de faire oublier la déconvenue de leur première confrontation.