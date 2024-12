« J’ai vu Diddy et Jay-Z abuser de très jeunes filles », les révélations accablantes

L’affaire P. Diddy prend une nouvelle dimension avec des accusations de viols en réunion, une vidéo compromettante dévoilée, de grands noms impliqués dont Jay-Z accusé à son tour dans des témoignages glaçants.

Le scandale qui secoue le monde du rap depuis plusieurs mois ne cesse de prendre de l’ampleur. De nouvelles révélations accablent P. Diddy, accusé de viols en réunion sur plus de 100 victimes présumées. Selon l’avocat des plaignantes, Tony Buzbee, une vidéo compromettante mettrait en évidence l’implication de plusieurs personnalités, dont Jay-Z. Dans une interview accordée au Parisien, Me Buzbee a affirmé détenir une vidéo montrant des scènes de violences se*uelles impliquant P. Diddy et d’autres célébrités. « J’ai pu identifier deux très célèbres acteurs de cinéma, l’un bourreau, complice de monsieur Sean Combs, l’autre victime », a-t-il déclaré. Ces révélations ont jeté un froid dans le milieu du show-business.

Beyoncé impliquée ? Des témoignages glaçants de victimes contre Diddy et Jay-Z

De nombreuses femmes ont témoigné des agissements de P. Diddy et de son cercle d’influence. Parmi elles, Adria English, qui affirme avoir été droguée et violée par le rappeur et plusieurs de ses amis, dont Jay-Z. Elle a décrit des soirées organisées par P. Diddy où les drogues et les agressions sexuelles étaient monnaie courante. « C’était comme si passé minuit, des démons sortaient de leur corps », a-t-elle confié.

Les accusations ne s’arrêtent pas là. Adria English a également assuré que Beyoncé, l’épouse de Jay-Z, était au courant des agissements de son mari et qu’elle participait à ces soirées où les violences se*uelles étaient monnaie courante. Ces révélations sont susceptibles de ternir l’image du couple le plus influent de l’industrie musicale.

Le procès de P. Diddy, prévu pour mai 2025, s’annonce comme l’un des événements judiciaires les plus importants de ces dernières années. Les témoignages des victimes et les preuves présentées par l’accusation pourraient avoir des conséquences dramatiques pour le rappeur et les autres personnes impliquées dans cette affaire.