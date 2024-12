Jay-Z et Diddy accusés de viol : les allégations choquantes

Une poursuite judiciaire choquante a secoué l’industrie musicale du rap aux États-Unis, accusant Jay-Z et Diddy d’avoir violé une jeune fille de 13 ans lors d’une after-party des MTV Video Music Awards de 2000.

La plaignante, identifiée uniquement sous le pseudonyme de Jane Doe, affirme avoir été droguée puis agressée sexuellement par les deux magnats de la musique. L’incident présumé se serait déroulé dans une résidence new-yorkaise, après qu’elle ait été invitée à une after-party. La poursuite allègue que Jane Doe a été contrainte de signer un accord de confidentialité avant même l’agression. Jay-Z a catégoriquement nié ces accusations, les qualifiant d' »odieuses » et exprimant son inquiétude pour sa famille. Dans un communiqué officiel, il a réaffirmé son engagement à protéger les enfants et sa détermination à les combattre en justice.

Le récit choc de la plaignante contre Diddy et Jay-Z !

La plainte décrit des événements particulièrement troublants. Diddy aurait proféré des menaces à l’encontre de la jeune fille, la mettant ainsi dans une situation d’impuissance. Les deux rappeurs auraient ensuite agressé sexuellement la victime l’un après l’autre, sous le regard indifférent d’une autre célébrité. La plaignante, âgée de seulement 13 ans en 2000, affirme avoir été contrainte de signer un accord de confidentialité avant de consommer une boisson dopée à son arrivée à l’after-party. Elle aurait ensuite été abordée par Combs, dont le regard était étrangement fixe, et qui lui aurait lancé : ‘Tu es prête à faire la fête ! ».

La plainte allègue que par la suite, Jay-Z, le mari de Beyoncé, a déshabillé l’accusatrice. Auparavant, Diddy l’avait attrapée et ‘jetée sur le lit’. Jay-Z l’a alors maintenue au sol et a commis un viol, sous le regard impassible de Combs et de la célébrité féminine présente. Toujours selon la plainte, ‘après que Carter (le nom de famille de Jay-Z) ait terminé’, Combs a à son tour violé la jeune fille, tandis que Jay-Z et la célébrité continuaient d’assister à la scène.

La bataille juridique entre la plaignante et les deux magnats de la musique s’annonce intense. L’équipe juridique de Jay-Z a déposé une motion pour le rejet de l’affaire et la divulgation de l’identité de la plaignante. Ils affirment que les accusations sont sans fondement et visent à extorquer de l’argent à leur client.

De son côté, Diddy, déjà en détention pour d’autres affaires, a nié ces nouvelles allégations par l’intermédiaire de ses avocats. Ceux-ci qualifient la plainte de « coup de publicité éhonté » visant à extorquer de l’argent.