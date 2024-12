Khloé Kardashian reprend le style osé de Bianca Censori

Khloé Kardashian semble s’inspirer du style audacieux de Bianca Censori, la femme de Kanye West. Les deux femmes ont récemment été vues arborant des looks similaires, notamment des combinaisons de body et de collants en dentelle.

Khloé Kardashian et Bianca Censori : soeurs de style osé ?

Bianca Censori, connue pour ses tenues provocantes, a popularisé ce style, le rendant tendance. Khloé Kardashian, quant à elle, n’a pas hésité à adopter cette esthétique, notamment lors d’un récent shooting photo. La star de télé-réalité a opté pour un body noir associé à des collants en dentelle et des talons aiguilles noirs.

Les fans ont rapidement remarqué cette ressemblance et n’ont pas manqué de commenter. Certains ont même comparé Kim Kardashian à Bianca Censori, soulignant les similitudes dans leurs choix vestimentaires osés.

Cette tendance à s’inspirer du style de Bianca Censori montre l’influence grandissante de la mode audacieuse et provocante. Les célébrités, comme Khloé Kardashian et Kim Kardashian, n’hésitent pas à repousser les limites et à adopter des looks audacieux.