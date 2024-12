SCH révèle son feat américain de rêve

SCH a récemment confié son désir de collaborer avec la star américaine Post Malone. Cette révélation, faite lors d’une interview accordée à Le Code avec Mehdi Maïzi, a suscité un vif intérêt au sein de sa communauté. En effet, cette association inattendue pourrait marquer un tournant dans la carrière du rappeur et lui ouvrir de nouvelles perspectives internationales.

SCH x Post Malone : Une collaboration rêvée pour marquer l’histoire du rap français

En promotion pour son dernier album, JVLIVS III : Ad Finem., SCH s’est entretenu avec Mehdi Maïzi dans son émission Le Code sur Apple Music, il a confié que selon lui de nos jours le rap français et même Européen n’a rien à envier au rap américain. « C’est bien que l’Europe se rende forte parce que c’est un gros continent. Et aujourd’hui, en Europe, on est bon » a-t-il affirmé. L’artiste Marseillais a ensuite donné le nom du rappeur américain avec qui il se voit travailler et a répondu Post Malone avant de citer aussi 21 Savage. « Post Malone, je crois que c’est le seul. Il y a 21 (Savage) mais Post Malone. C’est aussi la versatilité, il est trop fort en faite. Il fait tout, et je trouve qu’il a une sensibilité, une aura… Et ça se voit que c’est un bon mec », s’est-il exprimé.

Post Malone, connu pour sa versatilité musicale et son style mélodique unique, représente une source d’inspiration pour de nombreux artistes, dont SCH. Les deux artistes partagent une certaine esthétique et une approche du rap qui allie mélodies accrocheuses et textes introspectifs. Une collaboration entre les deux hommes pourrait donner naissance à un titre hybride, mêlant les sonorités du rap américain et les influences méditerranéennes de SCH.

Ce projet ambitieux s’inscrit dans une dynamique plus large de mondialisation du rap. SCH, qui a déjà collaboré avec des artistes internationaux comme 6ix9ine et Farid Bang, souhaite désormais franchir une nouvelle étape en s’associant à une figure de proue du rap américain. Cette collaboration pourrait non seulement renforcer sa notoriété à l’international, mais aussi contribuer à faire rayonner le rap français à l’échelle mondiale.