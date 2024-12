Diddy : trois nouveaux hommes l’accusent dont l’un sodomisé inconscient

De nouvelles allégations graves viennent s’ajouter au lourd passif judiciaire de Sean « Diddy » Combs.

Trois hommes ont récemment porté plainte contre le célèbre rappeur et producteur, l’accusant d’agressions sexuelles commises entre 2019 et 2022. Selon leurs témoignages glaçants, ils auraient été drogués puis violés alors qu’ils étaient inconscients. L’un d’entre eux a même affirmé s’être réveillé en pleine agression.

Ces accusations, portées devant la Cour suprême de l’État de New York, viennent s’ajouter à la longue liste de plaintes visant Sean Combs. En effet, depuis l’automne 2023, de plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer les agissements du rappeur, présenté comme un prédateur sexuel utilisant son influence et des substances illicites pour assouvir ses pulsions.

Parmi les accusatrices, on retrouve notamment Cassie, ancienne compagne de Sean Combs, qui l’a accusé de violences physiques et sexuelles. Bien que les deux parties aient trouvé un accord à l’amiable, cette affaire a profondément écorné l’image du rappeur.

Au-delà de ces accusations individuelles, plus de 120 personnes, dont 25 mineures au moment des faits allégués, ont intenté une action en justice collective contre Sean Combs. Elles décrivent un système organisé d’exploitation sexuelle, où l’alcool et les drogues étaient utilisés pour soumettre les victimes.

Parallèlement à ces affaires civiles, Sean Combs est également poursuivi pénalement pour trafic sexuel. Incarcéré à New York, il sera jugé en mai 2025. L’accusation le présente comme le chef d’un réseau criminel ayant transformé son empire musical en machine à exploiter sexuellement des femmes.

Face à l’accumulation de ces accusations, Sean Combs continue de clamer son innocence. Cependant, l’opinion publique semble de plus en plus sceptique, et l’étoile du rappeur ne cesse de pâlir.