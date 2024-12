Booba termine Rohff, « t’es bloqué en 2000 »

Le clash entre Booba et Rohff est l’une des rivalités les plus emblématiques du rap français, elle continue de perdurer, les hommes s’envoient toujours encore des piques sur les réseaux comme vient de le faire le premier nommé pour démontrer que la carrière de son rival est terminée.

Booba demande à Rohff de sortir un tube pour prouver qu’il n’est pas dépassé !

Le conflit encore Booba et Rohff s’est étalé sur plusieurs années et a pris des multiples formes, allant des échanges de propos virulents sur les réseaux sociaux aux affrontements verbaux par déclarations interposées dans les médias ou encore en musique, des morceaux clashs. Les origines remontent au début des années 2000, avec des tensions liées à une collaboration avortée et des stratégies marketing concurrentes. L’embrouille a fluctué au fil des années, avec des périodes de calme relatif, notamment pendant l’incarcération de Rohff suivies de nouvelles escalades. Les deux rappeurs n’ont cessé de se provoquer ces derniers mois, s’accusant mutuellement de divers agissements.

Cette semaine, Booba a déjà démontré que Rohff s’est contredit dans une récente interview en assurant qu’il ne fera jamais de biopic alors qu’il avait déclaré le contraire précédemment. Housni de son côté a acté la paix avec Karim Benzema qui s’est éloigné de B2O et a accusé Spotify de faire la promo de son ennemi sur leur plateforme avec son nom. Ce vendredi, Booba a de nouveau relancé une attaque contre Rohff en relayant un article de presse sur son dernier album « FITNA« .

L’article fustige le rappeur du 94, qualifie le visuel du projet comme étant kitsch, affirme que Housni est bloqué dans les années 2000 et dépassé par son époque tout en étant devenu une caricature de lui-même avant de conclure qu’il vaut mieux aller écouter son premier album « Le code de l’honneur » désormais disponible sur les plateformes de streaming. « Y disent que t’es bloqué en 2000 que t’es un gars du passé. T’en penses quoi? Tu devrais sortir un banger pour leur montrer que t’es le padré. », a ajouté Booba en commentaire tout en mentionnant Rohff pour l’interpeller.