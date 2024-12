De Booba, Ninho à Jul en passant par Damso et Gazo, Marianne dégomme le rap

Le rap français en 2024 : une année noire ?

De Booba, Ninho à Jul en passant par Damso et Gazo, le rap français a connu une année 2024 des plus contrastées, selon un article du média Marianne qui fait débat auprès des fans. Si le genre n’a jamais été aussi populaire, avec des chiffres de ventes et de streaming records, la qualité artistique semble en prendre un coup.

SCH, Jul, Gazo, Ninho, domination sans partage, mais au prix de la qualité ?

Le rap français a indéniablement marqué l’année 2024. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les albums se vendent par millions, les titres trustent les tops des plateformes de streaming et les artistes enchaînent les certifications, comme le prouvent encore les récents succès de Jul et SCH, les deux rappeurs sont à la tête du Top Albums de la semaine en France. Pourtant, une question se pose : au-delà des chiffres, qu’en est-il de la qualité artistique ?

Alors que le rap américain a offert des projets d’une richesse exceptionnelle (Kendrick Lamar, Tyler, The Creator, J. Cole…), le rap français semble s’être enfermé dans une routine, proposant des albums souvent insipides et répétitifs.

Les poids lourds du rap français sous la loupe

Booba : le boss du 92i, qui avait pourtant annoncé un retour aux sources avec « Ad vitam æternam », n’a pas totalement convaincu les auditeurs de rap français avec un album jugé trop court et inégal.

Rohff : Le vétéran du rap français a livré un album, « Fitna », qui peine à convaincre. L'écriture est souvent banale et le son daté selon le média Marianne qui déplore un manque d'évolution du rappeur.

Ninho et Niska : Le duo le plus attendu de l'année a déçu avec « GOAT ». Si quelques titres sortent du lot, l'album dans son ensemble manque de cohérence et d'originalité.

Damso : Après plusieurs succès critiques, le rappeur Belge semble avoir perdu de son inspiration. Son dernier album, « J'ai menti », est souvent considéré comme une ombre de ses précédents projets.

Gazo : Le phénomène du rap français a tenté de renouveler sa formule avec « Apocalypse ». Malheureusement, l'album a divisé les fans, beaucoup reprochant au rappeur d'avoir sacrifié son identité musicale au profit d'un son plus commercial.

Jul : Prolifique comme toujours, Jul a sorti plusieurs projets en 2024. Mais la quantité a parfois été privilégiée au détriment de la qualité.

Les raisons de cette baisse de niveau

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse de niveau :

La pression commerciale : Les artistes sont soumis à une pression de plus en plus forte pour sortir des projets rapidement et enchaîner les succès commerciaux.

La saturation du marché : Le rap français est en pleine expansion, ce qui entraîne une certaine uniformisation des sons et des thèmes.

Le rap français est en pleine expansion, ce qui entraîne une certaine uniformisation des sons et des thèmes. L’évolution des goûts du public : Les attentes des auditeurs ont évolué. Ils sont de plus en plus exigeants en matière de qualité sonore et de lyrics.

Si l’année 2024 a été décevante pour certains, il ne faut pas oublier que le rap français regorge de talents. De jeunes artistes émergent chaque jour, apportant un vent de fraîcheur et de renouveau. Il est donc possible que les années à venir voient l’émergence d’une nouvelle génération de rappeurs capable de relever le niveau.