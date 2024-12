La pire peur de Gims pour sa carrière révélée

Gims, l’un des artistes les plus populaires de la scène musicale française, a su conquérir le cœur de millions de fans grâce à ses tubes et à son charisme indéniable. Pourtant, derrière cette image de star incontestée se cache un homme aux doutes et aux peurs.

Gims : Derrière le succès, les doutes d’une star

Le titre « Sois pas timide », extrait de son dernier album, est plus qu’une simple chanson pour Gims. C’est un hommage touchant à sa femme, Demdem. L’artiste raconte comment l’idée de ce morceau est née lors d’une balade en voiture avec son épouse. « C’était un peu un clin d’œil à ma femme. On a compris dans les petites vidéos TikTok. Parce qu’on avait l’habitude de faire un peu la course sur le periph’ parfois – à ne pas refaire – et à chaque fois je passais devant je ralentissais pour la narguer un petit peu. C’était un titre assez personnel que je ne comptais pas sortir justement parce que ‘Spider’ se portait très bien », confie-t-il dans une interview pour NRJ.

C’est finalement grâce à l’impulsion de Demdem que « Sois pas timide » a vu le jour. « Elle est venue au studio, elle découvre le son. Elle vient en boubou, je ne m’attendais pas à la voir débarquer comme ça, elle écoute le son, elle était en train de danser », se souvient Gims. Ce moment de partage a été décisif pour l’artiste, qui a compris que cette chanson avait le potentiel de toucher un large public.

Malgré ses nombreux succès, Gims ne se sent pas à l’abri. Comme beaucoup d’artistes, il éprouve une certaine angoisse à l’idée d’être oublié du public. « Il y a toujours une crainte d’être oublié par le public. Il y a énormément d’artistes qui arrivent, tous plus forts les uns que les autres. On fait un métier où on dépend des gens. C’est le public qui détient le vrai pouvoir », décrit-il chez Fun Radio.

Cette peur est d’autant plus compréhensible dans un milieu musical en constante évolution, où les modes et les tendances changent rapidement. Les artistes doivent sans cesse se réinventer pour rester dans le paysage médiatique.