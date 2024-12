Shay volée par Tinashe ? Son clip fait débat

La sortie du nouveau clip de Tinashe, « Cross That Line », a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont en effet pointé du doigt des similitudes frappantes avec le clip « DA » de la rappeuse française Shay. Ces accusations de plagiat ont rapidement mis le feu aux poudres et divisé les fans des deux artistes.

Tinashe et Shay : une inspiration trop proche ? Les réseaux s’enflamment, les internautes réagissent au scandale

Les points communs entre les deux clips sont nombreux et difficiles à ignorer : des plans similaires, une esthétique proche, voire une chorégraphie inspirée. Ces similitudes ont poussé les internautes à s’interroger sur l’origine de l’inspiration de Tinashe. Certains y voient une simple coïncidence, tandis que d’autres y voient une copie pure et simple du travail de Shay. « Shay qui se fait copier à gauche à droite c’est une dinguerie », « MDRRR même tenue, même choré, set similaire Shay c’est fort », « mais c’est la chorégraphie de SHAY ? », « elle a clairement tout volé à shay », « attendez mdrrrr la les français on va faire genre on a rien vu ? wesh défendez un peu l’art de Shay nan ? », peut-on lire dans les réactions des internautes indignés des similitudes entre les clips « Cross That Line » et « DA ».

Cette affaire met en lumière le talent de Shay, une artiste française qui a su se démarquer par son univers visuel unique. Malheureusement, elle reste encore relativement méconnue à l’international, ce qui pourrait expliquer pourquoi Tinashe, une artiste américaine beaucoup plus exposée, aurait pu s’inspirer de son travail sans le créditer.