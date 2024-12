Jay-Z : nouveau rebondissement concernant l’accusation de viol

L’affaire Jay-Z : de nouvelles révélations mettent à mal les accusations.

L’affaire qui opposait Jay-Z à une femme l’accusant de viol a pris un nouveau tournant. En effet, la plaignante a reconnu des incohérences dans son témoignage, jetant un doute sur la crédibilité de ses accusations.

Dans une interview accordée à NBC News, la femme qui affirmait avoir été agressée sexuellement par Jay-Z et P. Diddy alors qu’elle n’était âgée que de 13 ans, a admis avoir fait « quelques erreurs » dans sa déclaration. Ces erreurs sont révélatrices : Un alibi qui ne tient pas : La plaignante a affirmé que son père était venu la chercher après l’agression, mais ce dernier a nié catégoriquement ce fait ainsi que des témoins qui contredisent son récit. La plaignante a également mentionné avoir parlé à un célèbre musicien lors de la soirée, mais ce dernier a déclaré ne pas avoir été présent sur les lieux au moment des faits présumés.

Ces incohérences mettent à mal la crédibilité de son témoignage et renforcent les doutes quant à la véracité de ses accusations.

Rappelons que la plainte initiale, déposée en décembre 2024, accusait Jay-Z et P. Diddy d’avoir drogué et violé une jeune fille de 13 ans lors d’une soirée organisée après les MTV Video Music Awards en 2000. Les deux rappeurs ont toujours nié ces accusations.

Cette affaire soulève de nombreuses questions sur les dangers des accusations fausses et les conséquences qu’elles peuvent avoir sur la vie des personnes accusées. Elle met également en lumière l’importance de vérifier la crédibilité des témoignages avant de porter des accusations aussi graves.

Les accusations qui pesaient sur Jay-Z et P. Diddy semblent de plus en plus fragilisées. Cependant, l’affaire est loin d’être close et il faudra attendre les décisions de la justice pour connaître l’épilogue de cette histoire.