Booba confirme vouloir faire un concert au Parc des Princes

Après avoir rempli le Stade de France, il semblerait que Booba ait un nouvel objectif en tête : le Parc des Princes. Ce lundi soir, l’ancien membre du groupe Lunatic était l’invité de l’émission de PFUT en direct sur Twitch et a confirmé son intention de se produire sur scène au Parc des Princes, mais pour le moment l’événement n’est pas encore acté officiellement.

Cet été, PFUT a eu l’honneur de retrouver Booba sur scène lors de son concert à Toulouse pour interpréter le morceau Scarface, le streamer a ensuite surpris ses fans en révélant un nouveau direct sur Twitch avec le célèbre rappeur français en invité, il a en effet annoncé accepter de participer à un de ses lives. Ces lives, au format solo, permettent souvent des échanges plus intimes et approfondis avec l’artiste invité. Les discussions ont effectivement porté sur une multitude de sujets, de la création musicale aux anecdotes de carrière, en passant par les projets à venir, les fans ont ainsi posé leurs questions en direct à leur idole et il a dévoilé quelques exclusivités comme le souhait de vouloir programmer un concert au Parc des Princes.

Aucune date de prévue pour le moment, pour cet événement qui s’annonce exceptionnelle, Booba a expliqué que ce n’est pas simple à organiser, mais qu’il souhaite le programmer pour la fin d’année 2025 ou début 2026. Le choix du Parc des Princes n’est pas anodin. Ce stade, situé à proximité de Boulogne-Billancourt, d’où est originaire Kopp, représente un symbole fort pour le rappeur. Un concert dans cette enceinte serait une consécration pour le Duc de Boulogne, qui pourrait ainsi offrir à ses fans un spectacle inoubliable.

Lors d’une interview accordée au Parisien au festival Golden Coast au mois de septembre, Booba avait déjà évoqué le fait qu’il travaillait sur un projet de concert au Parc des Princes. « On essaye, fin 2025 ou début 2026 », avait-il déjà déclaré à l’époque. Cette annonce a ravi ses fans qui attendent avec impatience de le voir performer dans ce lieu mythique même si pour le moment cela ne s’est pas encore concrétisé.