Cardi B dévoile les messages très osé d’Offset

Le couple formé par Cardi B et Offset a toujours été marqué par des hauts et des bas. Malgré leur séparation officielle en 2023, les deux artistes semblent incapables de tourner définitivement la page. De nouvelles révélations viennent une fois de plus en témoigner.

Cardi B divulgue des textos explicites et privés avec Offset

Cardi B a récemment partagé des captures d’écran de messages qu’Offset lui aurait envoyés. Ces messages, à caractère explicite, témoignent d’une volonté de la part du rappeur de renouer avec son ex-compagne, malgré leur séparation et la naissance de leur troisième enfant. « Je veux faire l’amour. Ta cha**e me manque, la tête que tu fais quand on bai*e »., peut-on lire dans l’un des messages de la part du rappeur américan avec la réponse « Je te l’ai dit, tu n’auras plus jamais cette cha**e ».

Il semblerait qu’Offset ait du mal à accepter la fin de leur relation. Malgré les déclarations d’amour publiques de Cardi B lors de leur séparation, et malgré la naissance de leur enfant, le rappeur nourrit toujours des sentiments pour elle. Ces messages compromettants en sont la preuve. L’histoire d’amour entre Cardi B et Offset est visiblement loin d’être terminée. Les révélations de ces derniers jours montrent que les deux artistes sont encore très proches et le membre des Migos parait avoir des difficultés à oublier son ancienne compagne qui avait acté leur rupture publiquement cet été à l’annonce de sa troisième grossesse avant qu’ils ne s’affichent ensemble pour la naissance d’un nouveau-vé sans que cela n’apaise les tensions entre eux.