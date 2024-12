Gazo : voici comment il a investi son argent

Si Gazo est connu du grand public pour ses morceaux énergiques et ses collaborations prestigieuses, l’artiste dévoile une autre facette de sa personnalité : celle d’un véritable entrepreneur. Son premier album solo, « Apocalypse« , sorti en novembre 2024 (certifié disque d’or), a rencontré un succès fulgurant, propulsant le rappeur au sommet des charts. Mais derrière cette ascension fulgurante se cache une stratégie bien rodée et une vision à long terme pour gérer au mieux son business.

En effet, Gazo n’est pas seulement un artiste, mais aussi un chef d’entreprise à part entière. Il a su développer un véritable écosystème autour de sa musique, en créant un véritable empire.

Au-delà de sa carrière solo, Gazo a fondé le label BSB, qui regroupe plusieurs artistes prometteurs. Diversification des activités: Le rappeur s'est également lancé dans la mode avec sa marque de vêtements BSB TXTL, et s'est investi dans le secteur de la restauration avec l'ouverture de plusieurs salons de coiffure et de restaurants.

Des collaborations prestigieuses: Gazo a su s'entourer de partenaires de renom, comme Sony Music, avec lequel il a signé un contrat important.

Dans une interview accordée à Forbes, Gazo a expliqué sa vision de l’entrepreneuriat : « Nous avons commencé par des sociétés pour nos activités musicales. Déjà le label, puis une société pour gérer mes éditions et celles des auteurs et compositeurs que nous signons, car il était important de segmenter les activités. » décrit-il tout d’abord avant de poursuivre, « Ensuite, on a monté BSB TXTL, pour notre marque de vêtements et une autre société pour gérer les événements. De là, on a pensé à transformer toutes ces sociétés en filiales et créer notre groupe. À partir de ce moment, on peut en effet parler de « galaxie BSB » ».

Le parcours de Gazo est particulièrement inspirant pour les jeunes générations. Il montre qu’il est possible de réussir dans le monde du rap tout en développant des activités parallèles et en créant son propre empire. Il est devenu un véritable symbole de l’entrepreneuriat et de la réussite.

« Nous avons d’ailleurs diversifié nos activités avec la BSB League, deux salons de coiffures (Only-Cut et Santa Mari Juanna), des restaurants en cours de création et des investissements divers dans des projets de proches auxquels nous croyons. », a conclu Gazo sur le sujet.