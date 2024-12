Will Smith s’exprime publiquement sur les rumeurs liées à Diddy et cloue le bec aux spéculations

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs les plus folles circulent sur les réseaux sociaux et dans les médias à propos d’une possible implication de Will Smith dans les célèbres soirées controversées organisées par Sean « Diddy » Combs. Exaspéré par ces allégations persistantes, l’acteur américain a choisi de réagir publiquement et de clarifier sa position lors d’un concert récent à San Diego.

Des allégations de plus en plus lourdes autour de Diddy

Sean Combs, plus connu sous son nom de scène « Diddy », fait face à une véritable tempête judiciaire et médiatique depuis plusieurs mois. Tout a commencé avec les révélations explosives de Cassie, ex-compagne du producteur, qui a pris la parole pour dénoncer des actes de violences présumément subis durant leur relation. Bien que Diddy ait démenti les faits dans un premier temps, une vidéo compromettante datant de cette époque est venue ternir davantage sa défense.

Par ailleurs, le mois de septembre dernier a marqué un tournant majeur dans cette affaire, avec l’intervention du FBI qui a procédé à l’arrestation de l’artiste à New York. Depuis cet épisode, les témoignages se multiplient et la liste des plaignants s’allonge : plus de 120 personnes auraient décidé d’intenter des actions en justice contre le producteur. En dépit de ces accusations accablantes, Diddy continue de recevoir le soutien inconditionnel de certains de ses proches, notamment sa mère.

Will Smith répond aux accusations avec fermeté

Alors que son nom était associé, sans preuve, aux fameuses soirées qualifiées de « freak-offs » attribuées à Diddy, Will Smith a décidé de sortir du silence. Sur la scène d’un concert à San Diego, jeudi dernier, l’acteur a abordé frontalement le sujet devant un public attentif. Sans filtre, il a fermement nié toute implication ou lien avec ces événements controversés :

« Dans le monde d’aujourd’hui, il est difficile de faire la distinction entre la vérité et les mensonges, vous savez ? J’ai vu les mèmes et tout ce qui circule… Certains d’entre eux sont drôles, je vous l’accorde. Mais soyons clairs : je n’ai strictement rien à voir avec Diddy. Arrêtez avec ces mèmes et ces absurdités. »

Le ton sérieux et agacé de l’interprète de Bad Boys a montré l’ampleur de sa frustration face aux rumeurs. À plusieurs reprises, Will Smith a été photographié en compagnie de Diddy lors d’événements publics, ce qui a suffi à alimenter les spéculations en ligne. Néanmoins, l’acteur a été catégorique en insistant sur le fait qu’il n’avait jamais fréquenté ces soirées ni pris part à quelque activité que ce soit de cette nature.

Une mise au point claire et teintée d’humour

Toujours sur le ton de la véhémence, mais non sans un soupçon d’humour, Will Smith a poursuivi son intervention en ajoutant :

« Je n’ai jamais été près de cet homme, je n’ai rien fait de stupide. Donc si quelqu’un vous raconte ce genre d’histoires, sachez que c’est un mensonge éhonté. Franchement, je n’aime même pas l’huile pour bébé ! En temps normal, je ne réagis pas à ce genre d’absurdités parce qu’il y en a tellement, mais cette fois, vous êtes allés trop loin. Vos mèmes m’ont mis en colère ! »

Avec cette dernière phrase, l’acteur, connu pour son humour et sa détente, a cherché à la fois désamorcer la situation tout en affichant sa lassitude face aux réseaux.