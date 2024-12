Cédric Doumbé provoqué par Booba, « T’as affronté personne encore, donc arrête »

Booba prend parti dans le débat Cédric Doumbé vs Ciryl Gane sur le visage du MMA français et a fait son choix. Connu pour ses prises de position souvent tranchées, l’auteur d’ULTRA s’est une nouvelle fois invité dans le débat sur les combattants de MMA en France. Lors d’un récent live Twitch, le chanteur a apporté son soutien à Gane tout en adressant un tacle à Doumbé.

Booba envoie également du respect à Ciryl Gane et enfonce Cédric Doumbé

Booba n’est pas un simple spectateur des sports de combat. Il suit de près l’actualité du MMA et n’hésite pas à partager ouvertement son avis. Le fondateur du 92i avait déjà manifesté son admiration pour Ciryl Gane, le qualifiant même de « monstre sacré » du MMA français. En revanche, la relation entre Élie Yaffa et Cédric Doumbé sont plus tendues. Les deux hommes se sont déjà clashés à plusieurs reprises sur les réseaux, notamment après la défaite de l’ex-champion du Glory face à Baki.

Lors de sa dernière interview avec le streamer Pfut, Booba n’a pas mâché ses mots pour critiquer l’ancien champion kickboxeur et lui a reproché de s’autoproclamer champion du MMA français alors qu’il n’a pas encore affronté d’adversaires de renom. « Quand tu fais ta reconversion dans le MMA et que tu t’autoproclames champion… T’as affronté personne encore, donc arrête frère« , a-t-il lancé avant de préciser le fond sa pensée, « Que tu battes Jordan Zébo ou as, on s’en fout, c’est personne ».

Booba s’est exprimé ensuite sur le MMA en prenant en faisant l’éloge de Gane, « Avant de dire que t’es le visage du MMA Français, t’as Ciryl Gane qui, même s’il n’a pas gagné, s’est tapé contre des Ngannou, des Jon Jones. Donc même s’il a perdu, respect à lui. ». Cette déclaration en direct sur Twitch a suscité des nombreux commentaires des internautes et la plupart ont validé cette analyse du rappeur. La possible réaction de Doumbé aux propos de Booba ne devrait pas manquer de relancer les hostilités entre les deux hommes.